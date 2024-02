Conflit interclanique à Yaté : huit à douze mois de prison pour trois auteurs de violence

Les auteurs des violences survenues samedi 27 janvier, à la tribu de Touaourou de Yaté, ont été jugés, mercredi 31 janvier dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Deux des prévenus ont écopé d’une peine de douze mois d’emprisonnement assortie de quatre mois avec sursis pour des faits de "violences aggravées suivies d’une incapacité de 45 jours et transport d’arme de catégorie C (fusil)". Le troisième a quant à lui été condamné à huit mois d’emprisonnement, dont cinq avec sursis, pour "violences aggravées suivies d’une incapacité de travail inférieure à 8 jours". Tous les trois ont bénéficié d’aménagements de peine, leur permettant d’éviter un passage au Camp-Est.

Coups de sabre et de barres de fer

Pour rappel, les faits ont eu lieu dans la soirée de samedi 27 janvier. Vers 21h30, les gendarmes de Yaté ont été alertés d’une rixe en cours à la tribu de Touaourou, dans un contexte de conflit coutumier visant à l’expulsion de la famille Kourevi. L’enquête a révélé qu’une trentaine de membres du clan Ouetcho avaient constitué deux barrages sur la route au moyen de cailloux, de pneumatiques enflammés et de bois pour empêcher des membres du clan Kourevi de rentrer chez eux, provoquant ainsi l’affrontement violent.

Quatre personnes ont été blessées, notamment par l’usage de barres de fer et de sabres d’abattis. Une des victimes a dû être transportée au Médipôle pour une fracture de l’avant-bras et des lésions sur le corps liées à des coups de sabre. Par ailleurs, trois armes à feu ont été sorties durant la rixe, et deux coups de feu ont été tirés sans provoquer de blessure.

En plus des condamnations des trois auteurs de violences, le parquet a délivré plusieurs convocations dans le cadre d’une ordonnance pénale pour entrave à la circulation et port d’arme de catégorie D (couteau, sabre, morceau de bois) "afin de donner une réponse pénale à l’ensemble des infractions commise par les protagonistes des deux clans opposés".

Ces condamnations interviennent quelques jours après celles de quatre habitants de Hienghène, qui ont écopé de peines de prison ferme à la suite d’un affrontement similaire, le même week-end, entre clans de la tribu de Lindéralique.