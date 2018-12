Les enfants de Bélep ont fêté Noël en avance

NORD. Une cinquantaine de Kiwaniens de la Division 6 Nouvelle-Calédonie, regroupant tous les clubs de la Grande Terre, ont fait, vendredi, le déplacement sur Bélep afin de rendre visite à ses habitants et plus particulièrement aux cent trois enfants de l’école catholique de Wala. Ils ont choisi de leur offrir un Noël en présence des autorités coutumières et civiles de l’île et des parents d’élèves.