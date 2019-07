La mandarine a toujours du succès

CANALA. Cette nouvelle édition de la Fête de la mandarine et des fruits s’est achevée hier après trois jours de festivités. Comme à l’accoutumée et malgré un temps maussade, le public est venu nombreux pour flâner sur le site installé au cœur du village et faire le plein de produits locaux. Des poissons de Bélep aux ignames de Maré, sans oublier l’incontournable mandarine, les exposants ont présenté sur des stands très soignés toutes les richesses du terroir. Entre six et huit tonnes de mandarines ont été vendues sur le site, on trouvait également de nombreux stands au bord des routes.