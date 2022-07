Hienghène : les tribus ont vibré pour la coupe Tjibaou

La 7e édition de la Coupe Tjibaou, rassemblant les différentes tribus, s'est déroulée jeudi sur le terrain de football communal. C'est Wetipo (Wérap, Tiwamaak et Poindap) qui a remporté le trophée, au terme d'une journée festive et sportive. En fil rouge, les jeunes étaient invités à donner leur interprétation d'une citation de Jean-Marie Tjibaou : « On est responsable dans le temps, entre le jour où on apparaît et le jour où on disparaît. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on a la même responsabilité vis-à-vis des générations futures et actuelles ».