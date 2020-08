Belle affluence à la fête de Hienghène

NORD. Plus de 5 000 personnes se sont rendues à la 21e fête de Hienghène, ce weekend, au stade municipal. Les nombreuses performances de groupes de musique, de troupes de danse et de chorales ont ravi la foule. Les visiteurs ont également pu être séduits par les étals de produits locaux, les visites en bateau et en bus autour de la poule et des falaises de Lindéralique, les concours et les ateliers vivants destinés à mettre en avant les savoir-faire traditionnels et atouts du paysage naturel de la commune.