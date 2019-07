L’aire Ajië Aro a un nouveau président

L’aire Ajië Aro a réuni samedi les districts de Mwaru (Moindou), Ny (Bourail), Neko (Poya), Boréaré, Haut-Nindhia, Bas-Nindhia, Waraï et Léwéo (Houaïlou) afin de désigner leur nouveau président pour trois ans. Tous leurs représentants se sont rassemblés à la tribu d’Azareu, dans le district de Ny, d’où est originaire le président sortant, Charles Gaspard. Au terme de la journée, il a passé le relais à Reia Moinburu, président du district de Bas-Nindhia. La matinée a débuté par les protocoles coutumiers d’arrivée de chaque district avant d’entrer et d’être accueilli par la tribu d’Azareu et le district de Ny.

La réunion de présentation de bilan de chaque district a été ouverte par Patrick Robelin. Le maire de Bourail a rappelé le travail effectué avec les coutumiers. Il espère fortement que le prochain bureau puisse continuer le travail entrepris « et trouver des passerelles pour que l’on puisse se structurer entre nous ».

Retrouver le lien à la terre

Samedi, il a beaucoup été discuté de projets d’investissement qui sont sortis de terre, notamment le lotissement de Bâ, à Houaïlou, mais aussi de la naissance d’association comme Tribal Drift, à Bourail, pour responsabiliser les jeunes. Raymond Ayawa, du district de Waraï (Houaïlou), a rappelé que dans tout ce que l’aire veut mettre en place, il faut d’abord que « l’on retrouve notre lien à la terre ». Ce lien à la terre qui n’est pas caractérisé par une limite géographique, mais par « les tabous, les lieux sacrés, les totems, une rivière dans un espace ».

Entre l’autorité coutumière et l’institution coutumière, il y a une nuance sur laquelle la nouvelle mandature se propose de travailler à travers une feuille de route qui va se définir dès la mise en place du nouveau président. Restructuration, conventions et tournées dans les districts afin de conforter la place de l’autorité et de l’institution coutumière, tel est le programme proposé par Reia Moinburu pour les trois années de mandature.