Le collège de Wani a fêté ses 30 ans

Houaïlou. De nombreuses personnalités comme le vice-recteur, Jean-Charles Ringard-Flament, la chargée de l’enseignement au gouvernement Hélène Iékawé, et les institutions comme la Defij, la province Nord et les représentants de la commune ainsi que des partenaires et d’anciens élèves se sont succédé jeudi au micro pour évoquer l’histoire de cet établissement. Notant la qualité de son enseignement, mais aussi les difficultés auxquelles il doit faire face.