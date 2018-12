Nord. Pour sa deuxième édition, la fête des écoles s’est déroulée dernièrement dans la grande salle de l’ancienne mairie. Les écoles de Coula-Gondé, Nédivin, Do Néva, Poro, Warai, Nékoué et Bâ, la maternelle du village et le CP de Wani se sont retrouvés autour de prestations musicales, de chants et de danses, sur le thème de la valorisation de la langue ajië.