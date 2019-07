Coup d’Ouest a le vent en poupe

KONÉ. L’association Coup d’Ouest, en partenariat avec la province Nord, organise depuis lundi, seize semaines de stage pour des élèves de cycles 2 et 3, en province Nord. Seize écoles publiques et privées participent à ces classes de mer, qui se dérouleront de juillet à décembre.

C’est à la base nautique de Foué que les élèves sont pris en charge, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 15 heures. Pour cette toute première semaine, ce sont les CE2B de l’école Immaculée Conception de Koné, qui inaugurent cette classe de pleine nature. A partir du mois prochain, les élèves auront la chance de pouvoir visiter, en demi-classe et sur deux matinées, le Conservatoire d’espèces naturelles Nouvelle-Calédonie (CEN NC). Ils travailleront la voile ainsi que son impact positif sur l'environnement.

Stages multisports

Tout au long de l’année, l’association travaille avec les collèges de la zone mais aussi avec celui de Ouégoa. Les éducateurs forment et entraînent, chaque mercredi, certaines classes du lycée de Pouembout et du collège de Koné, qui, dans le cadre de l’UNSS, souhaitent participer au Trophée des jeunes marins et artistes et dont les qualifications en province Nord auront lieu les 3 et 4 août. Le mercredi et le samedi, l’association encadre ses équipes et organise pour les vacances du mois d’août, des stages multisports, comme le football par exemple.

Savoir +

Renseignements et inscriptions au 76 76 18 ou à coupdouest2014@hotmail.com