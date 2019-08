Des écoliers ont tout de même fait leur carnaval

Koné. Le carnaval des écoles a été annulé, vendredi dernier, en raison de mauvaise météo. Mais des établissements ont décidé tout de même de le faire.

La dernière journée avant les vacances devait être une grande fête pour les écoliers de Koné.

Toutes les écoles de la ville (publiques, privées, autonomes et par correspondance) étaient conviées au Carnaval des écoles. Soit 1 152 élèves pour 18 écoles maternelles et primaires. Les enfants devaient défiler en ville, sur deux circuits différents dont un plus court pour les tout petits. Ils devaient ensuite se rejoindre au stade Yoshida pour le repas et participer jusqu’à 14 heures à des ateliers organisés par le Ceméa (Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives), le Cie NC et les animateurs périscolaires de Koné.

Mais la météo en a décidé autrement et les organisateurs ont préféré annuler l’événement.

Sauf que des écoles, qui s’étaient préparées depuis plusieurs semaines, ont tout de même souhaité que les enfants profitent de cette journée et ont fait leur propre carnaval.

Des écoliers ont ainsi défilé, souvent dans l’enceinte de leur établissement, et d’autres, comme les Petites fourmis, qui n’ont pas été prévenus de l’annulation de la journée, sont donc restés en ville. « Nous avons fait le tour des Cigales 2 en musique et déguisés », explique Annaig Perroud, directrice et professeure de l’école Montessori, à Koné.