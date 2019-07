La poterie traditionnelle retrouve des couleurs au centre culturel

Le centre culturel de Koohnê organise des formations de poterie destinées aux artistes souhaitant devenir des intervenants sur Koohnê et VKP. Elles ont été mises en place pour faire revivre cette tradition, et aussi pouvoir transmettre cet art ancestral aux enfants, en intervenant dans les écoles.

« La commune de Koohnê se situe près du site Xapéta, d’où provient le nom Lapita, explique Gilbert Gorohouna, administrateur du centre culturel de Koohnê, qui a participé au stage. Les artistes de la zone ont pensé qu’il serait judicieux de reprendre cette partie de leur culture et ont souhaité reprendre la fabrication de poteries traditionnelles. » Car aujourd'hui cet art a complètement disparu des tribus, à part à Koumac.

« Sur Koné, plus personne ne fait les “marmites kanak?? comme on les a appelées à une époque, poursuit l'administrateur du centre. En reprenant ce travail, on tombe sur des personnes âgées qui se souviennent des grands-mères qui faisaient ce travail. Julien Arhou a appris ce travail de conservation de sa tante qui, elle-même, a appris de sa mère ». Originaire de Koumac, Julien Arhou a dirigé cette formation. Il a montré aux élèves instructeurs toutes les ficelles pour finaliser, brûler et protéger les œuvres.

Et contrairement au premier stage, cette fois-ci toutes les poteries ont résisté à la cuisson, bien qu’une seule partie ait été protégée par la sève de kaori.