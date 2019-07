Le gouvernement se chargera du transport scolaire des enfants en situation de handicap

A la suite d’un « courrier, en date du 5 juillet, du président de la province Nord, souhaitant que le gouvernement reprenne à sa charge le coût du transport des enfants scolarisés en situation de handicap dès le 1er août », le gouvernement de Nouvelle-Calédonie tient à rassurer les familles et affirme que « toutes les solutions seront mises en œuvre pour que leurs enfants puissent poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions et pour qu’ils puissent continuer à bénéficier d’un transport scolaire adapté. »

« Chaque établissement se rapprochera des familles concernées », poursuit le communiqué, qui annonce « qu’une solution pérenne, visant à poursuivre cette prise en charge mais aussi à rationaliser l’efficience et le coût des transports scolaires, sera arrêtée par le gouvernement dans la perspective de la rentrée 2020. »

Il rappelle également l’historique de cette situation : « En 1999, la loi organique a confié les compétences du transport et du handicap à la Nouvelle-Calédonie. Et le 7 janvier 2009, la loi du pays portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes handicapées et des personnes en perte d’autonomie a créé un système d’aide au transport des enfants en situation de handicap. Les provinces Iles et Sud en ont bénéficié alors que la province Nord avait fait le choix de conserver son propre dispositif. Mais aujourd’hui, dans un contexte budgétaire et financier contraint, cette dernière a décidé de se désengager et a mis le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans l’obligation de reprendre à son compte ce dispositif provincial dont le financement, qui reste à assurer jusqu’à la fin de l’année, est de 40 millions. »