Le lycée participe au catalogue annuel des formations agricoles

Pouembout. Dans le but de valoriser les filières de l’enseignement agricole en Nouvelle-Calédonie, les élèves de terminale Sapat (service aux personnes et aux territoires) du lycée agricole et général participent activement à la création du nouveau catalogue de formations agricoles proposées sur le territoire.

Cette semaine, Jules Hmaloko, artiste, originaire de la tribu de Wiwatul, à Lifou et secrétaire général adjoint, chargé entre autres de la formation insertion de la jeunesse, de la formation initiale et professionnelle, intervient auprès de 23 élèves dans le cadre de l’éducation socioculturelle. Solange Françon, professeur au lycée, doit travailler avec ses élèves un module spécifique qui a pour objectif d’appréhender le fait artistique de façon concrète. « Ce module, explique-t-elle, est obligatoire aussi bien pour les Sapat que pour les autres bacs professionnels. Du coup, faire intervenir un artiste est toujours plus pertinent. » Les lycées du Mont-Dore, de Houaïlou et de Poindimié participent aussi à ce projet de catalogue, dont la parution est prévue pour janvier 2020.

qUATRE jours intenses

Depuis mardi jusqu’à aujourd’hui, les élèves de Sapat vont progresser en photographie. Mardi, ce sont les techniques de base de prise de vue qui ont été mises en avant. Les terminales font un zoom sur la filière Service aux personnes et aux territoires, avec des portraits et l’explication d’activités. Jules Hmaloko est venu avec 14 appareils Reflex. Le premier travail qu’il propose aux élèves est la découverte de la vitesse d’obturation (temps de pose). « La vitesse d’obturation est le temps que vous, en tant que photographe, vous laissez à votre appareil pour faire votre image. » Il leur fait écouter le bruit du temps de pose et découvrir au fil des manipulations, les appareils. Mercredi et hier, les apprentis photographes étaient sur le terrain pour récolter des images. Et ce vendredi, ainsi que les 3 et 4 septembre, le travail sera axé sur la mise en page du catalogue, qui sera distribué sur tout le territoire, dans les CDI, CIO, pour les journées portes ouvertes des établissements…