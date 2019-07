Le tournoi Fortnite a attiré les jeunes joueurs

KONÉ. Le magasin Solid Game a organisé, samedi, son tout premier tournoi Fortnite. Celui-ci a débuté à 9 heures, avec 79 inscrits. « Ce premier tournoi est une expérience très enrichissante », explique Ruddy Blanc, gérant du magasin. « Plein de leçons sont tirées de ce premier tournoi et même si beaucoup de choses sont à revoir, tout le monde était content. Les jeunes se sont retrouvés pour s’amuser et les parents ont apprécié regarder leurs enfants. » Le gagnant est Maiky Owells, suivi de Nathan Kromo et Yvon Faua. « Félicitations aux parents qui ont tenu bon toute la journée, pour certains jusqu’à minuit », complète Ruddy Blanc.

Solid Game a maintenant de nouveaux horaires : du lundi au samedi, de 6 heures à 20 heures, et le dimanche, de 6 heures à 13 heures. Photo K.B.