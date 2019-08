Les discriminations au logement décortiquées

KONÉ. L’antenne Nord de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec le Laboratoire de recherches juridique et économique (Larje) et avec le soutien de l’AFMI, a proposé une conférence, lundi soir, au complexe culturel sur « Les discriminations dans le secteur du logement : les résultats d’un test dans le Grand Nouméa ».

Le public était venu nombreux pour assister à ces conclusions ainsi qu’au débat.

L’intervenante, Catherine Ris, professeure en sciences économiques et directrice du Larje, a rappelé qu’il y a eu deux vagues de tests, réalisées entre 2015 et 2017. L’objectif était d’évaluer la discrimination ethnique sur le marché du logement dans le Grand Nouméa. Pour cela, six profils différents ont été créés, avec des noms à consonance européenne, kanak ou wallisienne, afin de répondre à 741 annonces. En tout, il y a eu 3 616 observations et les résultats statistiques ont démontré de réelles discriminations à l’encontre des profils océaniens.

Ce dossier sera détaillé en section Grand Nouméa dans une prochaine édition.