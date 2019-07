Les scolaires chez eux au complexe culturel

«Nous avions environ 350 élèves et, mis à part le mardi matin, toutes les demi-journées étaient complètes », explique Gilbert Gorohouna, administrateur du centre culturel de Koné.

La semaine dernière, la structure a proposé des ateliers tournants autour de la culture kanak, avec visite du complexe, lecture libre à la médiathèque, initiation au bambou tempéré, contes et légendes du pays et danse traditionnelle. Une opération qui s’est faite en partenariat avec le centre culturel Pomémie, la bibliothèque Bernheim de Koné et l’association Xoobwen Fwada et avec l'aide de bénévoles.

Plusieurs établissements scolaires se sont déplacés et ont participé à cette semaine de stage. Il y avait la commune de Poya, avec les écoles de Népoui et de Nikliaï, et celle de Koné, avec les écoles de l’immaculée et les établissements scolaires d'Atitu (Netchaot, Néami et Noéli).

C'était une première qui connaîtra sûrement des suites. Car, d’après les retours des élèves, des intervenants et de certains enseignants, une ambiance de bienveillance a permis que la semaine se passe dans la bonne humeur et le plaisir d'apprendre.

« Nous souhaitons encore améliorer cette opération, complète Gilbert Gorohouna. Aussi nous allons faire le tour des enseignants pour leur demander de nous aider, nous renouveler et trouver différents thèmes. »