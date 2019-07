Un premier contact avec le monde de la justice

Alors qu’en province Sud les journées « Tribunal » s’enchaînent avec les collèges, en province Nord, la toute première vient de voir le jour grâce à la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDDJ) de Koné, qui n’a pourtant que quelques mois d’existence. Cette journée « Tribunal », à destination des classes de quatrième, a été inaugurée vendredi. Le collège de Koné a ouvert le bal des sept classes de 4e prévues pour ce projet, six traditionnelles et une avec la spécialisation MFR (Maison familiale et rurale) de Baco. Les élèves ont pu assister aux audiences, puis débattre avec les magistrats du corps judiciaire.

Cette journée au tribunal permet aux élèves de mieux comprendre et appréhender le fonctionnement de celui-ci.

La sortie a commencé par l’accueil des élèves par Lucie Charpentier, chef de détachement de la BPDDJ, à 8 h 30, avant le début des audiences. Les élèves ont reçu le rappel des règles et se sont vu remettre une fiche de travail. Ils ont ensuite assisté aux audiences correctionnelles, jusqu’à 11 heures, bien que celles-ci ne soient pas terminées. Un débriefing avec le personnel DBPDJ a été prévu jusqu’à 12 h 30, dans les jardins du tribunal.

« Les élèves ont pu, à partir de cela, élaborer des questions en vue de l’entretien avec les acteurs de la justice dans l’après-midi », explique la chef de détachement.

Le repas a été pris sur place et à 13 h 30, rendez-vous a été donné à la salle d’audience, avec le vice-procureur de la République en province Nord et le greffier en chef, pour échanger et débattre sur ce qu’ils ont vu et entendu le matin même aux audiences.

De retour en classe, un travail sera effectué.