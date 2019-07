Un show de hip-hop explosif au complexe culturel

KONÉ. L’école de Danse Waan Step, de Nouméa, a présenté son spectacle Classic hip-hop, samedi soir, au complexe culturel. Après un stage hyper dynamique dans la matinée, la danse, la musique et l’énergie s'étaient donné rendez-vous, à 19 h 30, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et la salle était pleine, plus d’une centaine de personnes étaient présentes, pour apprécier les 45 minutes de show, proposées par les trois professeurs de l'école, José, Sioul et Franck, et leurs élèves, âgés de 7 à 20 ans. « On n’a pas vu le temps passer », a souligné un spectateur en sortant. Photo K.B.