Koumac. Ambiance inhabituelle au stade Tein-Mala, lundi, à l’occasion des finales du secteur Nord d’ultimate et de rugby organisées par le comité Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) de la 5e circonscription et disputées par les élèves de CM1 et de CM2 des écoles publiques de Poum, Tiabet, Ouégoa, Voh, Kaala-Gomen et Koumac. Objectif : gagner son billet pour la finale de la 5e circonscription programmée à Koné ce jeudi.