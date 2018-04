De jeunes vacanciers en immersion en tribu à Gamaï

Koumac. Une quarantaine d’enfants de Koumac et de l’association Poxanu Ayuu de la tribu de Gamaï (Kaala-Gomen) ont participé, cette semaine, au centre de vacances et de loisirs sur le thème « La tribu des vacanciers ». Le programme a privilégié le vivre ensemble : découverte de la culture mélanésienne sur les sites de la grande chefferie Boarat à Koumac et à la tribu de Gamaï, visite de l’écomusée de Voh, activités sportives et ludiques.