KOUMAC. La 27e édition de la Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord ouvre, dès aujourd’hui, ses portes pour trois jours. L’effervescence régnait, hier, parmi de nombreux exposants qui finalisaient la préparation de leurs stands, afin d’être fin prêts pour le passage du jury du concours de stands ou pour accueillir les premiers visiteurs. Les chiffres de cette première journée sont déjà importants : 145 stands, 827 animaux au pôle avicole, 57 bovins et 163 équins.