Des petits heureux comme des poissons dans l’eau

KOUMAC. Plus d’une vingtaine d’enfants ont participé, lors de la dernière semaine du mois de janvier, aux activités proposées par le centre de loisirs initié par la Caisse des écoles de Koumac sur le thème « Bouge ton corps dans l’eau ».Au programme : baignade dans les rivières de Néhoué et de Ouiéna, camping à Pouébo. Les journées prévues à la station Les 3 Creeks et chez Alcide et Nicole ont dû être annulées en raison des intempéries.