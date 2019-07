Les Jeux intertribus et quartiers se tiendront à la salle polyvalente de Koumac, le samedi 10 août, à partir de 9 heures, à l’intention des jeunes hommes et jeunes filles de 7 à 18 ans. Trois disciplines seront au programme : football, volley-ball et pétanque. Les repas seront pris en charge par la mairie. Inscriptions : 200 francs.

Renseignements et inscription au 86 10 90 ou au 47 14 63.

Photo Archives I.C.