Jean-Louis et ses pierres

Quand on arrive chez Jean-Louis Besançon, on ne distingue aucune trace apparente de son activité. Pour parvenir à son atelier situé à l’arrière de sa maison, il faut traverser des « essais de bouturages et de mariages d’hibiscus » aussi variés que nombreux, une petite plantation de vanilliers pour enfin tomber sur un dédale de pierres de toutes formes où l’artiste travaille. C’est là que Jean-Louis Besançon consacre de nombreuses heures à sa passion. « La pierre, pour moi, représente la vie. Bien souvent son extérieur ne présente aucun intérêt, mais à partir du moment où on la coupe, son intérieur se révèle beau. Les couleurs sont variées. C’est plein de veinules. C’est magnifique, explique l’artiste. Après ce sont des heures de travail, de coupe, de perçage, de ponçage… pour donner une joile forme, une âme, pour faire vivre cette pierre. La tendance en ce moment est au feng shui, une partie brute et une partie travaillée. »

Le déclic pour la sculpture lapidaire, Jean-Louis l’a eu il y a une dizaine d’années, à l’occasion d’un week-end passé chez Marie-France, une cousine de Nouméa qui s’adonnait depuis près de trente ans à cet art. « Comme je suis très manuel, j’ai commencé à polir des pierres avec elle. Ça a été comme un électrochoc, j’ai vraiment craqué. »

De retour chez lui, l’artiste en herbe achète la panoplie d’outillages nécessaire à la sculpture lapidaire. Jean-Louis se met à la tâche, tout en apprenant sur le tas et en se référant aux conseils prodigués par sa cousine qui lui confie également quelques petits secrets pour parvenir à un parfait polissage et vernissage de la pierre travaillée.

« Transmettre mon savoir et mes techniques »

Au fil des ans, Jean-Louis s’affirme dans cet art au point qu’il est à même actuellement de donner des conseils et de former des gens. « Je tiens à transmettre mon savoir et mes techniques. » Selon lui, il faut quelques années d’expérience pour choisir les pierres qu’il recherche lui-même dans le lit des rivières sur l’ensemble du territoire. A l’exception du jade, il n’achète aucun matériau. Jean-Louis Besançon travaille surtout la dunite, la serpentine et le jade. Ses créations se concrétisent en bougeoirs, pieds de lampe, casse-têtes, oiseaux, poissons, cases, bijoux … Le tout aux couleurs les plus variées. Jean-Louis sculpte également les coquillages, nautiles et bénitiers. Il lui arrive de travailler sur commande d’un client. Pour réaliser toutes ses œuvres, il fait appel à tout un assortiment de techniques de coupe, de ponçage, de polissage… et de produits à utiliser. « Il faut de la persévérance et mettre beaucoup d’amour dans ce que l’on réalise. »

