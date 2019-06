Nord. Le week-end découverte « Koumac, c’est kalolo » a connu une météo plus clémente que celle de l’année dernière, ce qui a permis de faire de cette 2e édition un réel succès avec une participation plus importante : trois cent quatre-vingt-quatre visiteurs. Une commune qu’ils ont particulièrement aimée pour son accueil et les activités proposées.