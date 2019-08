La diversité culturelle au centre de loisirs

Koumac. Plus d’une trentaine d’enfants ont participé, lors de la seconde semaine de vacances scolaires, aux animations proposées par le centre de loisirs sans hébergement organisé par la Caisse des écoles sur le thème « Les minorités culturelles de Koumac ». Au programme, des activités culturelles (artisanales, culinaires, etc.), sportives et ludiques, tournant autour de Tahiti, du Vanuatu, de l’Asie et de Wallis-et-Futuna.