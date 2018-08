Le cross du Grand Nord

Koumac. Les écoles primaires publiques les plus au nord de la 5e circonscription s’étaient donné rendez-vous dernièrement sur le champ de foire afin de disputer leur finale de zone. Pas moins de 250 jeunes coureurs, accompagnés de leurs enseignants et de quelques parents, étaient présents de bon matin et se sont affrontés dans une ambiance de camaraderie par catégorie d’âge et de sexe.