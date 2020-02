Le fair-play au cœur des Jeux intertribus

KOUMAC. Organisés par le Collectif intertribus de Nîxûmwâk en collaboration avec l’association Pewhaï, les Jeux intertribus et quartiers de Koumac se sont déroulés sur trois week-ends consécutifs. Ils ont réuni plus de 250 personnes, joueurs et public confondus, autour de quatre disciplines : le foot enfant (7-11 ans et 12-15 ans), le volley féminin, le cricket et le foot hommes. L’objectif : permettre aux enfants et aux adultes de se confronter dans le fair-play et la bonne humeur.