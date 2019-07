Le Saint-Michel a jeté l’ancre dans le port de Koumac

Baptisé le vendredi 28 juin par le père Michel sur les quais du port de Nouméa, le Saint-Michel, tout nouveau palangrier de la société Armement du Nord, a mis le cap sur le Nord pour jeter l’ancre, la semaine dernière, dans le port de Pandop à Koumac, son port d’attache.

Les deux autres unités viendront compléter la flottille de la société Armement du Nord - forte aujourd’hui de huit palangriers - dès que les travaux d’aménagement et de réhabilitation de la zone d’accostage du port de Pandop seront exécutés. En attendant, ils effectueront leurs campagnes de pêche dans le Sud.

De gros Travaux dans le port

Hervé Tein Taouva, administrateur de Nord Avenir et maire de Kaala-Gomen, a procédé, hier matin, au protocole d’usage auprès des autorités coutumières du district de Koumac, des élus municipaux et autres personnalités, dont Armande Duraisin, marraine du palangrier Saint-Michel et première adjointe au maire.

« Pour la commune, la société Armement du Nord présente l’avantage d’être un partenaire des métiers de la mer, proposant un développement économique dans une nouvelle filière - l’économie bleue - qui devrait consolider le marché local ainsi que le marché international », s'est réjoui Wilfrid Weiss, le premier édile de la commune de Koumac. L’arrivée en éclaireur du palangrier Saint-Michel est une volonté express du maire. « Je tenais absolument à ce que sur ces trois palangriers, il y en ait au moins un qui commence à pêcher chez nous bien que les travaux du port ne soient pas encore faits. » La commune se heurte, en effet, aujourd’hui à un problème, celui de l’accueil de ces trois nouveaux palangriers, dans la mesure où le port de pêche n’a pas été réalisé comme envisagé préalablement. Face à cette situation cornélienne, le deal, pour la mairie, a alors été de proposer à la Société minière Georges Montagnat (SMGM) de déplacer sa batellerie minière pour céder la place à la société Armement du Nord.

Le maire a expliqué aux invités comment aller se concrétiser ces travaux d’aménagement du port. « La province Nord, dans le cadre des contrats de développement État-province 2017/2021, a décidé d’aider la commune à hauteur de 168 MF sur une première phase, sachant que le coût de l’opération se monte actuellement à environ 240 MF, à la commune de trouver les 72 MF restants », précise Wilfrid Weiss.

Pour Victor Tutugoro, 3e vice-président de la province Nord, « ce bateau moderne va contribuer à augmenter considérablement la production de la Nouvelle-Calédonie dans ce domaine et aussi à donner de l’espoir à tous les jeunes et moins jeunes du bassin de Koumac, Poum, Bélep, formés durant ces dernières années au métier de marin pécheur. C’est un outil formidable dans la diversification économique notamment ici sur Koumac où la pêche aujourd’hui prend une place prépondérante au côté de l’exploitation minière. »

La société Armement du Nord (ADN), née en avril 2017, est le fruit d’une coopération Baby Blue SAS et de Pescana SAS. Basée à Koumac, elle est constituée par Pescana SAS (AMSUD) à 60 % et de Baby Blue SAS (Nord Avenir) à 40 %.

Avant cette coopération, la flottille de pêche de Baby Blue SAS se composait de deux palangriers de 18 mètres mis en service en 2011 - la Voie du Nord et la Renaissance - avec seize salariés, principalement originaires de Bélep. Pescana SAS, comptant quarante salariés, était constituée de trois palangriers - un de 22 mètres (en service en 2011) et deux de 29 mètres (en service en 2002 - et d’un atelier de conditionnement à Nouméa.

L'ADN est une collaboration et un partenariat économique commun pour le pays entre le Nord et le Sud. A terme, elle sera créatrice de dix-huit nouveaux emplois. Sachant que six personnes sont embarquées sur un navire : un capitaine, un mécanicien, un calier, un bosco et deux matelots.

Et la future relâche des trois palangriers dans le port de Pandop nécessitera des travaux d’aménagement qui généreront une relance de l’activité professionnelle dans la région de Koumac.