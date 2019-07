Le sentier de la mangrove Boa Délec a été inauguré

Daniel Whala-Windi, président du Conseil des anciens du district coutumier de Koumac, et Armande Duraisin, 1re adjointe au maire et responsable de la commission municipale de la culture, ont officiellement inauguré, vendredi matin, Boa Délec - le sentier de la mangrove initié par l’association Nîxûmwâk Environnement.

« Cette inauguration a pour objectif de remercier tous nos partenaires qui ont adhéré et qui nous ont aidés à la réalisation de notre projet », précise Amandine Aigrin, présidente sortante de l’association Nîxûmwâk Environnement.

Propager la mangrove

Les invités ont découvert Boa Délec, où Armande Duraisin, Daniel Whala-Windi, Maurice Goah, chef du clan Goah, et Williams Taubo Tein Boarat, grand chef du district coutumier de Koumac, ont planté des propagules. Un geste symbolique qui sera réitéré dans les mois et les années à venir par les membres de l’association et les visiteurs dans l’objectif de propager la mangrove. L’association Nîxûmwâk, créée en juillet 2018, a pour objectif principal la sensibilisation à l’environnement. « Afin que les habitants de Koumac s’emparent de la question environnementale dans leur commune et puissent faire des actions en ce sens, et pourquoi pas, pour la préservation de leur environnement » plaide Amandine Aigrin.

A la création de l’association, la mangrove située entre terre et mer étant une véritable zone tampon, Gaël Whaap, vice-président de Nîxûmwâk, a suggéré de lancer les premières actions en faveur de cette mangrove. « Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup d’enjeux par rapport à la mangrove : elle permet de filtrer l’eau arrivant de la montagne, de stopper les grandes vagues, c’est une nursery pour les poissons… », justifie Amandine Aigrin.

Les membres de l’association, guidés et formés par le Centre d’initiation à l’environnement (Cie province Nord) s’investissent, en premier lieu, en de petites reconnaissances dans la mangrove située à proximité du gîte du Lagon, dans la baie de Pandop. Ces reconnaissances donnent lieu par la suite à des recherches sur la flore et la faune, propres à ce sentier. De là est née l’idée de le baliser et de signaler par des panneaux en bois, portant le nom des différentes espèces de palétuviers, qui ont été réalisés et installés par les élèves de Segpa.

« Nous avons également réalisé une petite zone de restauration de la mangrove. Nous procédons en deux temps, sachant qu’il existe une pépinière de propagules à la tribu de Wanap, chez Gaël Whaap, et une sur la zone du sentier. Chaque fois qu’un groupe vient le visiter, nous procédons à des plantations de propagules… », conclut Amandine Aigrin qui, devant réintégrer la Métropole dans deux semaines, a cédé sa place de présidente à Christelle Malavaux.