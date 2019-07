Le Yannou s’adjuge la régate Natan-Llido

KOUMAC. Dix-neuf enfants, ados et adultes du club de voile Les Toiles du Lagon et de Nouméa étaient réunis, samedi, à la base nautique de Pandop afin de participer à la 6e édition de la régate de planche à voile Natan-Llido, qui, cette année, a innové en jumelant le stand up paddle au support initial. C’est Antoine Le Yannou, président du club organisateur, qui s’est imposé en individuel.