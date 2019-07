Léonce Weiss, un artiste talentueux et modeste

C’est dans un atelier aménagé sous la véranda de sa maison dans la région de la Bouverie que Léonce Weiss se voue à la sculpture. Cette passion, il la tient de famille. Enfant de Koumac aux origines alsaciennes du côté de son grand-père et kanak par ses grand-mères, Léonce a passé toute son enfance à Koumac.

« J’ai grandi entouré de sculpteurs. Mon père, Charley, était sculpteur, mon grand-père Victor aussi. J’ai commencé à toucher les ciseaux et le canif vers 14 ans. Juste pour essayer. » Le magie opère tout de suite. « Mes premières sculptures, c'étaient des flèches faîtières et des coupe-papiers, faits à la main, car à l’époque il n’y avait pas d’outillage électrique. J’ai essayé aussi des chambranles et bien plus tard des personnages. »

Léonce Weiss apprend sur le tas, en regardant son grand-père mais surtout son père qui lui prodigue les rudiments de cet art, le conseille sur le choix de l’outillage et des différentes essences à travailler. « Les outils ont évolué au fil des années et la sculpture avec. On peut maintenant réaliser des choses que l’on ne pouvait pas faire auparavant notamment avec les bois gaineux ou qui auraient demandé un travail beaucoup trop long. »

Crosses de fusil

Si à ses débuts il faisait surtout des reproductions, aujourd'hui, « je crée des modèles purement personnels m’inspirant de l’art mélanésien. Chaque modèle a ses particularités que l’on ne retrouve dans aucune autre pièce. »

« Si pour les cases, ça va assez vite, au niveau des personnages, la difficulté réside dans la gestuelle. C’est long et délicat. Il faut de la patience, savoir dessiner, être créatif et avoir une bonne maîtrise de l’outillage », poursuit l’artiste. Il lui arrive aussi de sculpter des crosses de fusil pour « dépanner » un chasseur malheureux . Son bois préféré est le gaïac. « Même si c’est un bois dur, il se travaille très bien et l’on peut faire de petites finitions qu’il est parfois difficile de réaliser avec d’autres essences. On gagne beaucoup de temps au ponçage car il se polit très bien. »

Si auparavant, l'artiste travaillait à la commande, actuellement, c’est son inspiration et son envie de sculpter qui le guident. « Je travaille très peu à la commande, désormais je sculpte pour moi par passion et pour passer le temps le plus souvent l’après-midi », conclut Léonce Weiss.