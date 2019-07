Les artistes de Koumac à l’honneur toute la semaine

Lundi soir, c’est en présence d’une quarantaine de personnes que le premier édile de la commune a officiellement inauguré l’exposition-vente des œuvres de douze artistes. Sculptures lapidaires ou traditionnelles, bijoux fantaisie, photophores, compositions florales, peintures, dessins, œuvres en bois tourné, œuvres pyrogravées… attendent le public jusqu’à vendredi et ce, depuis hier, de 10 heures à 17 heures.

Redynamiser la culture

Wilfrid Weiss s’est attaché à remercier les artistes pour leur participation à cette exposition. « Montrer ainsi votre passion qui se traduit par toutes ces belles choses exposées dans cette salle dédiée à l’art », a souligné le maire. « Je souhaite que vous organisiez des résidences afin de venir exposer vos œuvres mais aussi de partager, avec les enfants des écoles, la passion qui vous anime à l’occasion d’ateliers pédagogiques. C’est ainsi que se propage la culture. »

En amont, et afin de concrétiser cette quatrième édition d’exposition-vente des artistes de la commune, la commission municipale de la Culture s’est attelée à la tâche afin de contacter directement les artistes ou de faire appel à eux à travers les réseaux sociaux, notamment par le biais du site de la mairie. Le bouche-à-oreille a également très bien fonctionné entre les artistes et leurs amis.

« Cette exposition-vente permet de les mettre en valeur. Ils ont ainsi l’opportunité de se faire connaître et de montrer leur savoir-faire », expliquait Armande Duraisin, première adjointe au maire et responsable de la commission municipale de la Culture, absente lors de cette soirée. Lundi soir, à l’occasion du vernissage de l’exposition, invités et artistes étaient réunis dans la salle de la médiathèque.

« C’est super sympa de voir la culture exposée à Koumac. En ce moment, on est un petit peu dans une dynamique inverse, en général, sur le territoire, et en particulier dans des endroits un peu reculés comme Koumac », observe un invité. « C’est bien de voir qu’il y a des gens qui ont la volonté de redynamiser tout ça, dans notre petit village. C’est intéressant de pouvoir ainsi se retrouver et de discuter. Les différentes réalisations sont très chouettes et sympas. » « Ce qui leur donne énormément de valeur, estime ce visiteur, c’est que l’on a des gens que l’on croise au quotidien dans le village et qu’on ne connaît pas forcément qui ont des talents qu’on ne soupçonnait pas. »

Une autre invitée est ravie de voir la grande diversité des œuvres exposées. « Que ce soit de la peinture, de la couture, le travail de la pierre, le travail du bois… On est surpris. On ne pensait pas qu’on avait des artistes comme ça à Koumac. C’est très joli, c’est original et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. »