Les collégiens essaient de mieux anticiper la suite de leur scolarité

Mercredi, dès 9 heures, les élèves sont partis en quête de renseignements auprès des différentes filières d’orientation proposées par plus d’une vingtaine de représentants d’organismes de formations des provinces Nord et Sud, et d’organismes professionnels, lors du Forum des formations et des métiers qui a été organisé mercredi, au village. « L’objectif de ce forum était de présenter les formations post-troisième mais également de présenter des métiers à nos jeunes », explique Sophie Brulin, la directrice du collège de Koumac. « C’est la raison pour laquelle nous avons rajouté des exposants métiers (communication, sécurité, milieu hospitalier, santé, bâtiments, sports, etc.), afin que les élèves puissent découvrir des métiers en plus des formations. »

Dès la classe de 4e

La manifestation concernait surtout les élèves de troisième du collège de Koumac, ainsi que ceux de Poum et de Ouégoa. Mais pas seulement. « Nous avons proposé aux élèves de quatrième de venir à ce forum car le projet d’orientation se prépare dès cette classe », ajoute Sophie Brulin. « Nous avons, en effet, beaucoup d’élèves de troisième, qui à ce stade de l’année, c’est-à-dire pratiquement en milieu d’année, n’ont toujours pas défini leur projet professionnel. Je pense qu’il est donc bon d’anticiper et dès la quatrième, voire la cinquième, de leur parler d’orientation. »

La directrice tire un bilan positif de ce forum au regard de l’implication des élèves, dont certains étaient accompagnés de leurs parents. « Je pense qu’ils ont pris les renseignements qu’ils souhaitaient. Je trouve dommage que nous n’ayons pas eu tous les exposants qui devaient être présents. Mais globalement, ce forum a été satisfaisant. »

« Les intervenants sont très bien dispatchés et indiqués », observe un parent d’élèves. « Nous avons pu faire le tour avec ma fille, qui a récupéré toutes les infos qu’elle voulait. C’est vraiment détaillé. Mon seul regret, c’est qu’il manque beaucoup d’établissements. »

L’accompagnatrice insiste sur l’utilité de telles rencontres. « Je pense que ce genre de forum devrait être organisé en début et en cours d’année, parce que ça permettrait aux enfants d’être mieux informés et d’être mieux orientés pour choisir leur futur métier. Il arrive que des jeunes soient orientés dans une branche qui n’est pas forcément la bonne. Ma fille est en seconde. Nous avons été obligées de revenir ici, parce que le choix qu’elle a fait l’année dernière n’était pas le bon. Aujourd’hui, c’est différent, elle sait vraiment ce qu’elle veut faire. »

Cette rencontre… vous a-t-elle aidé dans votre projet ?

Manhoa, 3e 1

Oui, beaucoup. Parce que j’ai pu obtenir les réponses que j’attendais, ainsi que savoir vers quels lycées je pouvais me tourner. J’ai pris des renseignements concernant les branches que j’aime bien aux lycées Michel-Rocard, à Pouembout, et Antoine-Kéla, à Poindimié. Je voudrais entrer en seconde générale et technologique Sciences de l’ingénieur (SI), surtout dans le domaine de l’électricité, de l’électronique et de l’informatique.

Kaela, 3e Prépa pro

Je veux à 100 % être biologiste de la vie marine. Je suis allée auprès des représentants du lycée de Pouembout. J’ai demandé si, pour moi, cette formation existait au lycée et si elle était accessible. Ils m’ont répondu que c’était très demandé et que cela dépendait de mon bulletin. Ça m’a confortée car le mien est assez bon, notamment dans les matières scientifiques. Ils m’ont dit que je pouvais peut-être avoir ma place pour l’année prochaine.

Staicy, 3e Prépa pro

Je suis allée prendre des renseignements auprès du lycée Antoine-Kéla et du lycée professionnel Père-Guéneau pour me renseigner sur le métier de maintenance nautique. On m’a fourni des fiches à consulter, m’indiquant la marche à suivre pour un CAP, un bac pro. J’ai décidé de m’orienter vers le bac pro mécanique et maintenance nautique, car étant originaire de Bélep, j’aime tout ce qui concerne les métiers de la mer.

Lorenzo, 3e 2

Ce forum m’a apporté des solutions pour mon orientation l’année prochaine. J’ai pris des renseignements auprès du lycée Jean-XXIII et du centre hospitalier du Nord. En fonction de mes résultats scolaires, je voudrais aller au lycée Jean-XXIII suivre un bac professionnel puis après, passer le concours pour suivre la formation d’infirmier, car j’aime bien aider les gens et puis c’est pour suivre les traces de mon cousin.