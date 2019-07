Les inscriptions à Miss Foire de Koumac sont ouvertes

Nord. Qui coiffera cette année la couronne de Miss Foire de Koumac et du Nord 2019 ? Marina Obry avait été élue en septembre 2018. Cette année, la 27e édition de la Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord se tiendra les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre. Le comité organisateur lance un appel aux jeunes filles originaires de la province Nord, âgées de 16 à 20 ans, qui souhaitent devenir les ambassadrices de leur village. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et ce, jusqu’au mercredi 14 août. Les jeunes filles intéressées sont priées de contacter Sylvia Decaqueray, au 75 96 99.Photo Archives I.C.