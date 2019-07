Les inscriptions sont ouvertes pour la Foire de Koumac

Nord. La Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord se déroulera les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre. La commission stands du Comité organisateur informe que les inscriptions pour l’acquisition de stands divers (artisanat, agricole, commerce, restauration, etc.) sont ouvertes jusqu’au dimanche 1er septembre.

Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’adresse mail suivante : standsfoiredekoumac@gmail.com.

Photos Archives I.C.