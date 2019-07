Marie-Pierre nous emmène en voyage dans ses toiles

Ce sont une vingtaine de toiles, « de nombreux paysages à différents moments de la journée » que Marie-Pierre Miloud devrait présenter à l’occasion de l’exposition-vente Les Artistes de Koumac à l’œuvre organisée par la mairie à la médiathèque Louis-Bastien à partir de demain.

Marie-Pierre Miloud a vu le jour à Koumac le 29 juin 1964, au sein d’une fratrie de cinq enfants. Elle y suit sa scolarité jusqu'en cinquième, puis part travailler aux Nouvelles-Hébrides qu’elle quitte au moment de l’indépendance. Elle s’installe à Nouméa où elle travaille en boucherie jusqu’à ce qu’elle rencontre celui qui deviendra son mari qu’elle suivra, en 1984, en Martinique, avant de revenir à Koumac en 2009 et d’y exercer depuis le métier de nounou et de consacrer ses temps libres à la peinture.

« Je me sens bien quand je peins, cela me permet de m’évader », résume Marie-Pierre Miloud. L’envie de peindre lui est venue alors qu’elle approchait la quarantaine. « J’aimais bien dessiner. Et un jour, je me suis dit pourquoi ne pas tester la peinture ? » Elle achète alors des toiles, des tubes de peinture, des pinceaux et décide de se lancer.

Sur ses genoux et à l’envers

Marie-Pierre est complètement autodidacte. « Je n’ai jamais été conseillée. Au détour de conversations avec des amis, j’attrapais au vol quelques astuces. Je ne me souviens pas de ma première toile, vraisemblablement parce qu’elle ne devait pas être à mon goût. »

Au départ, elle essaie de reproduire ce qu’elle voit à partir d’une photo ou d’une image. « Mais mon tableau ne va jamais ressembler à ces supports. Car je m’évade au fur et à mesure, faisant appel à mon imagination, je vais construire mon tableau. C’est ce que j’aime dans la peinture. »

Particularité : Marie-Pierre peint sa toile posée sur ses genoux plutôt que sur un chevalet.

Il lui arrive également de peindre à l’envers. Elle tourne sa toile pour ce faire. « J’ignore pourquoi je procède ainsi. C’est bizarre des fois et ça choque mon entourage. Je vais, par exemple, peindre un arbre à l’envers puis quand je tourne ma toile, l’arbre est impeccable. »

Bien qu’ayant testé l’huile, l'artiste a jeté son dévolu sur l’acrylique : « C’est facile à travailler, ça sèche plus vite. » Marie-Pierre Miloud aime les balades et a une attirance pour les paysages. « Ça peut être une forêt, la mer, une montagne… Je parviens mieux à m’évader dans ce domaine. »

L’artiste n’a pas de moment privilégié pour peindre, elle se consacre à la peinture quand elle en a le temps. Et uniquement pour se faire plaisir.

Ce sera la troisième fois que Marie-Pierre Miloud présentera ses œuvres au public à l’occasion de l’exposition-vente organisée par la mairie à laquelle il faut ajouter l’exposition réalisée lors de l’inauguration de la médiathèque Louis-Bastien.