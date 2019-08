Passation de commandement au sein du RSMA

Hier, en fin de matinée, le capitaine Marc a pris le relais du capitaine Benoît aux commandes de la compagnie de commandement, de logistique et d’instruction, qui regroupe l’état-major et les services du régiment, au cours de la cérémonie de passation de commandement présidée par le colonel Nicolas Baller, commandant le régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie. La CCLI est aussi en charge de la formation militaire initiale (FMI) et de la cellule d’instruction élémentaire de conduite agréée (CIECA). Elle compte cent quarante-quatre militaires, dont soixante-seize volontaires techniciens du SMA.

Le capitaine Benoît a remis la médaille de bronze de la Défense nationale à la caporale Aïda.

Cette cérémonie protocolaire s’est déroulée sur la place d’armes du quartier de Koumac, en présence de cadres du RSMA-NC et de nombreux invités. Elle a été l’occasion pour le capitaine Benoît de remettre la médaille de bronze de la Défense nationale à la caporale Aïda, avant d’être clôturée par un défilé des troupes de la CCLI conduites par leur nouveau commandant.

Avant de rejoindre cette affectation, le capitaine Marc, pacsé et père de deux enfants, était à Angoulême au 1er Rima, comme chef de peloton combat Escadron de reconnaissance et officier adjoint.

Une progression de l’insertion

Le capitaine Benoît, qui avait pris le commandement de la CCLI, en août 2017, a quitté le territoire dans la nuit du 8 août, pour rejoindre sa nouvelle affectation au 1re régiment de chasseurs d’Afrique basé au camp de Canjuers (Var).

« En deux ans, nous avons fortement fait évoluer le régiment et la compagnie avec l’amélioration de la qualité et du volume de l’instruction, ainsi que du nombre de stagiaires pour aller vers quelque chose de plus fort sur tout ce qui doit être le savoir-être et la préparation de leur avenir », se félicitait le capitaine Benoît. « Ce fut très riche et très dense, en termes de travail… Nous avons fait progresser l’insertion des jeunes d’une manière exponentielle. »

Sur le plan personnel et humain, ce séjour à Koumac, et plus généralement en Nouvelle-Calédonie, a aussi été pour le capitaine Benoît très enrichissant. « J’ai pu rencontrer toutes les communautés du territoire. J’ai essayé, autant que se peut, de comprendre comment elles fonctionnaient. J’ai beaucoup appris et constaté les points communs qu’on peut avoir avec la Métropole. On arrive ainsi à vivre ensemble les uns et les autres. »