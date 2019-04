Remise de diplômes aux collégiens et aux lycéens lors d’une cérémonie républicaine

KOUMAC. Vendredi soir, à la veille des vacances scolaires, les professeurs principaux des classes du collège et de l’antenne du lycée professionnel de Koumac (année 2018) ont officiellement remis les diplômes de la session 2018 - DNB, CFG et CAP - à leurs attributaires - élèves des classes de 3e générale, 3e prépa professionnelle, élèves de 3e SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté) et élèves de terminales CAP.