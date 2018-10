Tiébaghi s’est repeuplé ce week-end

KOUMAC. Les Journées du patrimoine, organisées le week-end dernier par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord calédonien (ASPMHNC), ont connu un beau succès avec la participation de près de six cents visiteurs. Des journées marquées par deux cérémonies commémoratives dédiées à Robert Frouin et à Christian Papineau, en présence des représentants des familles et de nombreux amis et visiteurs.