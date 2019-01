KOUMAC. Plus d’une trentaine d’enfants, âgés de trois à treize ans, ont profité, cette semaine, des animations proposées par le centre de loisirs organisé par la Caisse des Écoles de Koumac sur le thème « chez nous les Broussards ». Au programme des animations : sortie à la plage de Bora-Bora (Poum), à la tribu de Bouirou et à la Roche Percée (Bourail), baignades et activités ludiques et manuelles.