NORD. Plus de trois cents personnes - enfants, ados et adultes - s’étaient donné rendez-vous, mardi en fin d’après-midi, afin de participer à une marche colorée sur l’avenue Émile-Frouin, depuis la mairie jusqu’au giratoire du magasin AMN et retour dans les jardins de la mairie. Une manifestation très en couleurs, organisée par l’association Oktobre Rose, en partenariat avec le Comité des fêtes de Koumac, Body Gym II, la boulangerie Pains du Nord et Koniambo Nickel SAS. Objectif : sensibiliser les femmes au dépistage précoce du cancer du sein.