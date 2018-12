Un dernier tour de chant au Conservatoire

KOUMAC. Beaucoup d’ambiance lundi soir en l’auditorium de l’Espace culturel à l’occasion du concert de fin d’année organisé par l’antenne du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie (CMDNC) et l’Association de formation des musiciens intervenants (AFMI). Objectif : présenter aux parents et au public le travail des élèves élaboré tout au long de l’année. Un travail portant sur des musiques actuelles et traditionnelles.