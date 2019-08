Un nouveau projet Biodiversité est lancé à Tiébaghi

Guy Kaydieu, responsable SLN du Bureau des communautés de Koné, et Didier Fontès, président de l’ASPMHNC*, ont signé, mardi, une convention qui entérine le projet Biodiversité sur le massif de Tiébaghi.

« La signature de cette convention sur cinq ans est un point d’étape important pour toute la suite du projet Biodiversité sur le massif de Tiébaghi, car elle me donne accès à des domaines miniers de la SLN et me permet aussi d’avoir dans un partenariat de bonne entente des dons de plantes rares à mettre en valeur sur le nouveau sentier botanique », se félicite Dominique Fleurot, membre de l’ASPMHNC en charge du volet environnemental et botanique.

Sauvegarder des espèces rares

Cette convention découle de plusieurs actions commencées il y a quelques années par Christian Papineau, décédé en 2017, pour valoriser et conserver la biodiversité du site classé du vieux village de Tiébaghi, et reprises en 2018, par Dominique Fleurot, qui les a étendues sur tout le massif. « L’exploitation du nickel a un impact important sur la biodiversité sur les massifs miniers de Nouvelle-Calédonie. Natif de Koumac, il était important pour moi de mener une action pour la sauvegarde et la conservation de quelques espèces rares et menacées de la flore de ce massif du nord-ouest calédonien. Des contacts ont été pris avec la SLN pour voir dans quelles conditions des plantes rares pouvaient être données à l’ASPMHNC pour enrichir et embellir le premier sentier », précise Dominique Fleurot.

A la suite de ces contacts, la SLN a fait don d’une trentaine de plants à l’association. Mais pour cette dernière, il était essentiel de trouver un engagement plus formel que de simples dons entre les deux structures. « Il était donc important d’avoir un partenariat avec la SLN pour pérenniser ces dons de plantes à l’ASPMHNC et d’accéder à son domaine minier pour mener des inventaires », plaide Dominique Fleurot. Ce dernier nourrit en effet le projet de réaliser un inventaire le plus complet possible de la flore de Tiébaghi. Le nouveau projet Biodiversité s’inscrit dans le projet global environnement.

La majeure partie des actions menées se situe sur la parcelle du vieux village (94 hectares). Seuls des inventaires et des prospections sont prévus sur l’ensemble du massif. « Les enjeux de ce nouveau projet sont de pouvoir enrichir les connaissances scientifiques, de conserver une richesse exceptionnelle de biodiversité et de la faire connaître en partageant tout ce savoir, cette connaissance au grand public. Pour cela, des outils comme la salle nature, la maison de la géologie, les différents ouvrages en cours ou à venir contribueront à vulgariser ce patrimoine naturel. Un enjeu essentiel est aussi de conserver au mieux ce patrimoine et de l’enrichir pour les générations futures. L’ASPMHNC œuvre en ce sens depuis vingt-cinq ans », conclut Dominique Fleurot.