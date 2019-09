KOUMAC. Il y avait de l’ambiance, samedi, dans la salle polyvalente du village. Plus d’une centaine d’enfants des clubs du BCVKP (Voh-Koné-Pouembout), du BCR (Ponérihouen), de l’AON (Népoui) et de l’AS Tiébaghi (Koumac) étaient réunis pour disputer la sixième et dernière journée du championnat Jeunes organisé par le Comité provincial Nord de basket-ball (CPNBB).