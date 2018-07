Une fête populaire et républicaine...

Koumac. La commune a célébré samedi la fête nationale par une cérémonie présidée par Marie-Paule Tourte-Trolue, commissaire déléguée de la République en province Nord, en présence d’Armande Duraisin, premier adjoint, du commandant en second du RSMA-NC, de représentants de la gendarmerie, des coutumiers et d’anciens combattants. Elle a été marquée par une remise de médailles, un dépôt de gerbes, un défilé, une collation et, en soirée, un lâcher de lanternes.