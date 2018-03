Koumac. Dans le cadre de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, deux éducateurs sanitaires de la Direction des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société (DASSPS) de la province Nord, Béatrice Makalu et Jérôme Païdi, sont intervenus, lundi matin, auprès des élèves de l’école de la Felp de la tribu de Wanap.