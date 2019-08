Veillée, pèlerinage et messes pour honorer la Vierge Marie

La célébration de l’Assomption par les paroissiens de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc a pris, mercredi et jeudi, des dimensions nouvelles. « Cette année, la commission catéchèse de la paroisse a voulu innover et compléter ce qui se fait habituellement les autres années (le pèlerinage depuis l’église jusqu’au site de la grotte Notre-Dame-des-bons-souhaits) en organisant mercredi, une veillée mariale. Et ce, afin d’initier les enfants à la dévotion à Marie », résume Corinne Foord, responsable de la commission. « Si la grotte Notre-Dame-des-bons-souhaits a été choisie, c’est parce que c’est un site officiellement reconnu comme lieu de pèlerinage en Nouvelle-Calédonie par monseigneur Calvet. Il était important de le faire vivre à l’occasion de cette veillée mariale, et puis quand l’idée vient des enfants, c’est toujours mieux. »

Cette veillée, précédée par une messe célébrée par le père Josélito, prêtre de la paroisse de Koumac, s’est déroulée mercredi, de 18 heures à 6 heures, le lendemain. Les enfants, après la messe, en ont donné le coup d’envoi en interprétant des chants, en proposant des récits de la vie de la Vierge Marie et en lui adressant des prières.

Prier en d’autres lieux

« Le RSMA-NC nous a prêté des tentes et le comité paroissial a apporté son soutien logistique pour une installation confortable sur le site avec lits picots, soupe, café… Nous avons invité les enfants à rester sur place. Ceux qui ont désiré rester ont été encadrés par les catéchèses et les paroissiens », précise Corinne Foord. « J’ai déjà fait vivre, à un groupe d’enfants, une retraite de trois jours préparatoire à la première communion au vieux village de Tiébaghi. Cette veillée, nous l’avons organisée ensemble un peu selon la même démarche afin aussi de leur donner plus de responsabilités et leur montrer qu’on peut prier dans d’autres lieux, en toute liberté. J’ai étendu ce projet à toute la catéchèse en invitant tous les enfants à se joindre à ce petit noyau. »

Prenant le relais des enfants, des groupes de paroissiens adultes se sont succédé durant toute la nuit jusqu’au petit matin, pour chanter et prier Marie. Hier, la commission liturgique de la paroisse a, à son tour, emboîté le pas. Dès 6 h 45, les paroissiens, rassemblés sur l’esplanade de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, ont préalablement traversé une partie du village, pour prendre la direction de la grotte Notre-Dame-des-bons-souhaits. Après quelques heures de marche, arrivés sur le site, ils ont pu prendre une collation et assister à la messe célébrée par l’aumônier militaire, le père Amaury Cariot.