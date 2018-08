Les Segpa sont allés au bout de leur projet

Poindimié. En 2016 est né le projet de réaliser un champ au collège avec les élèves de Segpa. Après avoir défriché un espace, les premières plantations ont été réalisées et c’est en 2017 que la culture de l’igname, du taro et du manioc a été lancée avec pour objectif, la réalisation d’un bougna cette année, à partager au cours d’un repas qui réunirait élèves, professeurs et parents ainsi que le personnel administratif. Vendredi, c'est donc un repas convivial qui a été partagé.