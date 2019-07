La sécurité routière s’invite au collège

POINDIMIÉ. Le collège Raymond-Vauthier a organisé lundi une journée sur le thème de la prévention routière. « Il ne se passe pas une année sans que nous soyons confrontés à un drame de la violence routière qui touche un de nos élèves ou sa famille, a déclaré Cyril Sauteur, adjoint au directeur de l’établissement et également réserviste dans la gendarmerie. Cette année hélas, on a été particulièrement touché, donc on s’est dit, stop à tout ça. » Parti de ce constat, le collège a lancé cette journée animée par plusieurs intervenants de différents secteurs (gendarmerie, association, pompiers...), dans le but de réveiller les consciences et de faire bouger les choses.